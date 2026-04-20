Acidente com caminhão-tanque e carro deixa um morto na BR-101, em Angra dos Reis

Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (dia 20) provocou a interdição da BR-101, em Angra dos Reis, e resultou na morte de um motorista de 30 anos.

De acordo com a concessionária, houve uma colisão lateral envolvendo um caminhão-tanque e um carro de passeio na altura do km 470 da rodovia, no sentido Norte. O caminhão-tanque estava vazio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local, mas, segundo a PRF, o motorista do carro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância a caminho do hospital.

Com o acidente, a pista precisou ser totalmente interditada, gerando reflexos no trânsito. O congestionamento chegou a cerca de 1 km no sentido Norte e 2 km no sentido Sul. Para minimizar os transtornos, o tráfego passou a fluir pelo acostamento em ambos os sentidos.

Foto: reprodução das redes sociais