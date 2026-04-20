Marido de jovem morta em explosão na Dutra tem 97% do corpo queimado e aguarda transferência

O estado de saúde do marido da jovem que morreu no grave acidente com explosão na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, é considerado crítico. Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, o homem, de 25 anos, sofreu queimaduras em 97% do corpo e permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São João Batista, sob ventilação mecânica e uso de medicamentos vasoativos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima passou por cirurgias de emergência após o acidente, que envolveu a explosão de um caminhão carregado com combustível na tarde de domingo (dia 19). A equipe médica trabalha para viabilizar, com urgência, a transferência para uma unidade especializada no tratamento de grandes queimados.

Outras duas vítimas também foram socorridas e levadas ao HSJB. Um homem, de 42 anos, sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur, passou por atendimento inicial e segue internado no CTI, em estado estável, consciente, aguardando nova cirurgia. Já um jovem, de 19 anos, ferido por estilhaços da explosão, foi submetido a procedimento cirúrgico e recebeu alta hospitalar, com orientação para seguir o tratamento em casa.

O acidente provocou uma grande explosão na Dutra, mobilizando equipes de resgate e levantando questionamentos sobre as condições de transporte de cargas inflamáveis e os protocolos de segurança na rodovia.

A Prefeitura de Volta Redonda reforça que segue prestando toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares.