Engavetamento deixa feridos e interdita pista na Dutra, em Barra Mansa

Um engavetamento envolvendo seis veículos interditou totalmente a pista no km 280 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na tarde desta quinta-feira (dia 16). O acidente mobiliza equipes de resgate e provoca retenções no trecho de Barra Mansa.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu quatro automóveis, um caminhão e uma carreta. A pista principal foi totalmente bloqueada e o tráfego está sendo desviado pela via auxiliar.

O Corpo de Bombeiros atua no local prestando socorro às vítimas. A princípio, quatro pessoas ficaram feridas, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Rodoviária Federal também está no local.

As causas do engavetamento ainda são desconhecidas.

Fotos: Divulgação/PRF