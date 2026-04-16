22.8 C
V Redonda
quinta-feira, abril 16, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Barra Mansa Engavetamento deixa feridos e interdita pista na Dutra, em Barra Mansa

Engavetamento deixa feridos e interdita pista na Dutra, em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Um engavetamento envolvendo seis veículos interditou totalmente a pista no km 280 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na tarde desta quinta-feira (dia 16). O acidente mobiliza equipes de resgate e provoca retenções no trecho de Barra Mansa.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu quatro automóveis, um caminhão e uma carreta. A pista principal foi totalmente bloqueada e o tráfego está sendo desviado pela via auxiliar.

O Corpo de Bombeiros atua no local prestando socorro às vítimas. A princípio, quatro pessoas ficaram feridas, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Rodoviária Federal também está no local.

As causas do engavetamento ainda são desconhecidas.

Fotos: Divulgação/PRF

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.