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Sindicato dos Metalúrgicos se reúne com Volkswagen e inicia negociações com terceirizadas

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FOLHA DO ACO
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O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizou reunião com a direção da Volkswagen Caminhões e Ônibus para discutir os impactos do cenário econômico sobre o setor automotivo e nos trabalhadores.

A conjuntura internacional, marcada por tensões geopolíticas, tem elevado custos e mantido juros altos em economias relevantes. Esse contexto afeta diretamente o crédito e o financiamento de caminhões, repercutindo na atividade industrial.u

Durante o encontro, o Sindicato reforçou a necessidade de diálogo permanente e da preservação dos empregos. O diretor jurídico, Leandro Vaz, afirmou que o papel da entidade é “garantir segurança jurídica e equilíbrio nas relações de trabalho”. Já o diretor de comunicação, José Marco, destacou que “a informação transparente e o diálogo serão fundamentais neste momento”.

O Sindicato informou ainda que, a partir da próxima semana, iniciará negociações com empresas terceirizadas, buscando soluções equilibradas para preservar postos de trabalho e avançar nas condições dos profissionais. “Reafirmamos o nosso compromisso de atuar com responsabilidade e manter o diálogo aberto com a categoria”, disse, em nota, a direção da entidade.

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