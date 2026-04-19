Explosão na Dutra: sargento do Exército está entre os feridos graves; acidente envolveu seis veículos

Novas informações sobre a explosão de um caminhão com carga de GLP na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa, apontam que um 2º sargento do Exército está entre as vítimas socorridas em estado grave. Ele conduzia um dos carros atingidos e foi levado ao hospital junto com a esposa, que também ficou ferida. O militar é lotado no Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras.

De acordo com dados atualizados da ocorrência, o acidente envolveu seis veículos – o caminhão que tombou e explodiu e outros cinco que foram atingidos pelas chamas. O sinistro aconteceu por volta das 14h30, no km 273 da rodovia, quando o caminhão perdeu o controle, colidiu contra a mureta divisória e provocou a explosão da carga inflamável.

Entre as vítimas, o condutor de uma motocicleta foi socorrido em estado grave, enquanto a passageira morreu ainda no local. Já o sargento e a esposa estavam em um dos automóveis atingidos e foram encaminhados em estado grave para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Outros veículos também foram atingidos pelo incêndio, mas, até o momento, não há confirmação de feridos nesses casos.

Por volta das 19h30, as pistas nos dois sentidos da Dutra foram totalmente liberadas. Apesar disso, o trânsito ainda apresentava reflexos significativos, com cerca de 25 quilômetros de congestionamento no sentido Rio e 10 quilômetros no sentido São Paulo.