Companheiro de jovem que morreu na Dutra não resiste e número de vítimas fatais sobe para quatro

O motociclista que estava envolvido no grave acidente com explosão na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (dia 20). Com a confirmação da morte de Jhonatan Wisley Nogueira de Assunção, de 25 anos, o número de vítimas fatais chega a quatro.

Morador do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, Jhonatan era companheiro de Yasmin Nogueira, de 18 anos, que morreu ainda no local do acidente. Ele havia sido socorrido em estado gravíssimo, com queimaduras em 97% do corpo, e estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São João Batista, em Volta Redonda, sob ventilação mecânica e uso de medicamentos vasoativos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o jovem passou por cirurgias de emergência após a explosão de um caminhão carregado com combustível, registrada na tarde de domingo (dia 19). A equipe médica ainda tentava viabilizar a transferência para uma unidade especializada no tratamento de grandes queimados.

Além do casal, também foram vítimas fatais desse trágico acidente Brendon Teodoro Marinato, de 29 anos, sargento do Exército Brasileiro, e Igor Buscariollo Barbosa, de 25 anos, motorista da carreta carregada com gás liquefeito de petróleo (GLP).

Outras duas vítimas seguem hospitalizadas. Um homem, de 42 anos, sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur, permanece no CTI em estado estável, consciente, aguardando nova cirurgia. Já um jovem, de 19 anos, ferido por estilhaços, foi atendido, passou por cirurgia e recebeu alta, devendo continuar o tratamento em casa.

O acidente causou uma explosão de grandes proporções na Dutra, mobilizando equipes de resgate e interditando trechos da rodovia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais