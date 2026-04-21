Colisão entre dois carros deixa feridos no Laranjal, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (dia 21), na Avenida Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na altura da Rodoviária Francisco Torres, no mesmo local onde, no dia 8 de abril, um motociclista de 22 anos perdeu a vida.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 5h47. No local, os agentes constataram a colisão entre um Volkswagen Gol preto e um Citroën C4 vermelho. Um dos veículos chegou a bater contra uma árvore. Duas vítimas de 26 e 65 anos, ficaram feridas.

Uma das vítimas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB). A outra permaneceu em atendimento e avaliação médica. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Civil realizou perícia no local para apurar as circunstâncias do acidente. O trânsito chegou a ser afetado, mas foi normalizado após o atendimento da ocorrência.