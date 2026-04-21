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Dupla é detida com drogas em área de mata em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 39 anos e na apreensão de um adolescente de 16, na noite de segunda-feira (dia 20), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Travessa Fortaleza, no bairro Getúlio Vargas, após denúncia sobre a atuação de indivíduos em uma área de mata.

De acordo com o 28º BPM, a guarnição realizava patrulhamento quando recebeu a informação de que dois suspeitos, usando roupas camufladas, estariam comercializando entorpecentes no local. Os policiais montaram um cerco tático e conseguiram abordar a dupla, que foi flagrada com o material ilícito.

Na ação, foram apreendidos 69 pinos de cocaína, 26 tiras de maconha, 23 frascos de loló, além de um rádio transmissor e um celular. Após perícia, foi constatado o total de 0,083 kg de cocaína, 0,223 kg de maconha e 0,460 litro de loló.

Os dois foram encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo preso. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

Foto: Divulgação

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