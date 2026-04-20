Jovem acusado de agredir e ameaçar de morte a namorada adolescente é preso em Barra Mansa

Um jovem de 19 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Civil em Barra Mansa, acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a própria namorada. A prisão foi realizada por agentes da 90ª DP, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com a investigação, o suspeito foi localizado na região da Vila Coringa, nas proximidades de um posto de combustíveis, onde acabou abordado e detido pelos policiais. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido no último dia 17 de abril pela Vara do Juizado de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, o jovem é acusado de agredir e ameaçar de morte a namorada, uma adolescente de 17 anos, com quem tem uma filha recém-nascida, atualmente internada em uma unidade hospitalar. Mesmo após a concessão de medidas protetivas pela Justiça, ele teria continuado a perseguir e intimidar a vítima.

Ainda conforme as autoridades, o descumprimento das medidas e a reincidência nas ameaças foram determinantes para a decretação da prisão preventiva, diante do risco à integridade da jovem.

Após a captura, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça a importância de denúncias anônimas para coibir casos de violência doméstica. O delegado Marcus Montez destacou: “Descumprir medida protetiva é afrontar a Justiça e colocar a vítima em risco. Essa conduta leva diretamente à prisão”.

DISQUE DENÚNCIA: WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

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