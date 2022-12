A Campanha Movimento Vacina Vassouras, promovida pela Prefeitura, surtiu efeito positivo. A cidade encerra o ano com aumento significativo nos percentuais de cobertura vacinal em crianças menores de cinco anos.

Entre os imunizantes com índices de destaque está a vacina Tríplice Viral, com 108,99% do público alvo atingido. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam ainda que, entre janeiro e 28 de dezembro, 97,54% da população atendeu ao chamado para a vacinação Pentavalente DPT, HVB e HIB.

Outra grande adesão, chegando a 97,64%, foi atingida pela vacinação contra Hepatite B, em crianças de dois, quatro e seis meses de vida. Já a vacina Hepatite B, aplicada na criança ao nascer, no hospital, o percentual foi de 92,50%.

Adesão idêntica foi atingida para a vacinação BCG, aplicada no hospital, Estratégias Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde. Outro índice de destaque foi na vacinação contra Hepatite em crianças na Pediatria, com 85,43% de adesão.

O Movimento Vacina Vassouras segue no decorrer do próximo ano em todas as ESF e UBS da cidade. A meta é garantir os percentuais de adesão às vacinas, que contribuem, entre outros fatores, para evitar o ressurgimento de doenças já erradicadas.

” O Movimento Vacina Vassouras, surgiu com o objetivo de atualização dos cartões de vacina das crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Através Programa Nacional de Imunizações – PNI, distribuímos mais de 22 vacinas para proteção da população incluindo a vacina contra a poliomielite”, ressaltou a secretária de Saúde, Larissa Vieira. O Movimento Vacina Vassouras é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, permitindo que as equipes de saúde percorressem as unidades escolares, conferindo os cartões de cada criança.

A secretária ressaltou que é importante salientar que os baixos índices de vacinação contra as doenças consideradas já erradicadas podem trazer de volta problemas já superados de saúde pública.