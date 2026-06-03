Alerta: Anvisa determina recolhimento de lote da água Crystal após identificação de bactéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento, a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso de um lote da água mineral sem gás da marca Crystal após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (dia 3) e envolve mais de 374 mil garrafas distribuídas em quatro estados e no Distrito Federal.

O lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 P 200126, fabricado pela empresa Mineração Bom Jesus Ltda., em Luziânia (GO), integrante do Sistema Coca-Cola. Segundo informações repassadas à Anvisa, o lote é composto por 374,4 mil garrafas de 500 mililitros, produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027.

As unidades foram distribuídas principalmente no Distrito Federal, que recebeu 230.443 garrafas. Outras 66.768 unidades foram enviadas para cidades de Goiás, 75.750 para municípios do interior de São Paulo e 1.439 para o Tocantins.

A contaminação foi identificada durante uma coleta de rotina realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. As análises feitas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal detectaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra da água. O resultado foi posteriormente confirmado por contraprova, levando à emissão de um laudo definitivo e à interdição do lote.

De acordo com a Anvisa, a presença da bactéria coloca o produto em desacordo com os padrões microbiológicos exigidos para águas envasadas e motivou a adoção de medidas preventivas para proteger a saúde dos consumidores.

Até o momento, não há registro de reclamações ou relatos de problemas de saúde relacionados ao consumo das garrafas pertencentes ao lote recolhido. A fabricante informou que iniciou imediatamente o recolhimento junto às distribuidoras e estima que cerca de 99,2% das unidades já não estejam mais disponíveis para venda.

A empresa também informou que abriu uma investigação interna para apurar as causas da ocorrência e que vem colaborando com a Anvisa e demais órgãos de vigilância sanitária.

O que fazer se você tiver a água em casa?

A orientação da Anvisa é que consumidores verifiquem o número do lote impresso no rótulo. Quem possuir garrafas do lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 não deve consumir o produto e deve aguardar as orientações da fabricante sobre procedimentos de devolução e reembolso.

Segundo a agência, as evidências disponíveis até o momento indicam que o problema está restrito a esse lote específico. A investigação continua em andamento.

O que é a bactéria?

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria encontrada em ambientes como água e solo. Em pessoas saudáveis, geralmente apresenta baixo risco, mas pode causar infecções em indivíduos com imunidade comprometida, além de representar uma não conformidade sanitária quando detectada em água mineral destinada ao consumo humano.

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