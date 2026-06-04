Denúncia leva à apreensão de dezenas de perfumes falsificados na Amaral Peixoto

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreendeu dezenas de frascos de perfumes falsificados na tarde dessa quarta-feira (dia 3), no Centro. A ocorrência foi registrada na Avenida Amaral Peixoto, uma das principais vias comerciais da cidade.

Após denúncias de populares sobre a venda irregular de perfumes no local, agentes da Guarda Municipal realizaram uma abordagem e encontraram um homem de 19 anos comercializando os produtos em bandejas de isopor. Durante a fiscalização, ele não apresentou nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a procedência da mercadoria, dizendo que os perfumes seriam falsificados e que os teria comprado na cidade de São Paulo.

Diante da ausência de documentação fiscal, o material foi recolhido e será encaminhado ao setor responsável da Prefeitura de Volta Redonda para análise e adoção das medidas cabíveis. Foram apreendidos 51 frascos de perfumes de diversas marcas e fragrâncias.

O caso foi apresentado na delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a autoridade policial determinou a lavratura de um termo circunstanciado por desobediência, já que o homem chegou a tentar fugir da abordagem da Guarda Municipal. O suspeito foi ouvido e liberado em seguida.

Ações como essa buscam proteger os consumidores e combater a comercialização irregular de produtos cuja procedência não pode ser comprovada. A venda de mercadorias sem nota fiscal pode representar riscos à população, especialmente quando se trata de itens de uso pessoal, como perfumes e cosméticos.

Foto: Divulgação/Semop