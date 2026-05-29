Acidente entre caminhão e carreta deixa ferido em Barra Mansa

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa ferida no fim da tarde dessa quinta-feira (dia 28), no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 16h45 para atender a ocorrência. A colisão aconteceu em um trecho da rodovia que corta o bairro.

De acordo com informações iniciais, o caminhão teria perdido o freio durante a descida e acabou atingindo uma carreta que estava parada em um posto de combustíveis. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão apuradas.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima – um homem de 28 anos – foi atendida pela ambulância da concessionária responsável pela administração da rodovia. O estado de saúde era considerado estável.

Foto: Reprodução/Redes Sociais