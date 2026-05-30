Barra Mansa destaca reforço de R$ 16,3 milhões para ampliar investimentos na Saúde

A Prefeitura de Barra Mansa recebeu com entusiasmo a confirmação do apoio financeiro do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a área da Saúde. Com a medida, o município será contemplado com R$ 16.214.371,89 até dezembro de 2026, por meio do Fundo de Apoio Financeiro aos Municípios, criado pela Secretaria de Estado de Saúde. Os recursos começarão a ser transferidos a partir de junho, em sete parcelas, e poderão ser utilizados no custeio e fortalecimento de unidades, programas e serviços.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou a importância do investimento para Barra Mansa e ressaltou que o valor destinado ao município representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido na Atenção Básica.

– Com a medida adotada pelo Governo do Estado, Barra Mansa receberá o apoio financeiro de mais de R$ 16 milhões. Estamos felizes, pois isso significa que teremos mais recursos para investir na Atenção Básica, mas também porque isso é um reflexo de todas as ações que realizamos nessa área. Existem municípios com população maior que a nossa que receberão um valor menor, porque o recurso é baseado na produção e no desempenho dos serviços. Isso representa melhorias no atendimento, ampliação das ações, maior número de consultas, exames laboratoriais e exames de imagem – pontuou o secretário.

Dr. Sérgio também ressaltou que os investimentos permitirão ampliar a capacidade de resposta da rede municipal, fortalecendo o atendimento prestado à população e garantindo mais eficiência no Sistema Único de Saúde (SUS).

O prefeito Luiz Furlani comemorou a conquista e destacou a importância da parceria entre município e estado para garantir avanços na saúde pública.

– Esse importante aporte financeiro chega em um momento estratégico para Barra Mansa e reforça nosso compromisso de continuar investindo na melhoria da saúde pública. Vamos aplicar esses recursos com responsabilidade, fortalecendo a Atenção Básica, ampliando os atendimentos e oferecendo mais qualidade e dignidade para a nossa população. Esse reconhecimento também demonstra que o município está no caminho certo, trabalhando com planejamento, seriedade e foco nos resultados – declarou o prefeito.

O apoio financeiro estadual foi definido com base em critérios técnicos ligados ao Piso da Atenção Primária (PAP) do Fundo Nacional de Saúde, considerando fatores como população, vulnerabilidade social, desempenho das equipes de saúde e alcance de metas. Segundo o Governo do Estado, o objetivo é garantir mais equilíbrio, transparência e eficiência no apoio aos 92 municípios fluminenses.