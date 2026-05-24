Voltaço vence o Ypiranga no Raulino pela Série C

O Volta Redonda FC venceu o Ypiranga por 2 a 1, neste domingo (dia 24), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O Voltaço abriu o placar ainda no primeiro tempo com Catatau, levando a vantagem para o intervalo. Na segunda etapa, a equipe seguiu criando oportunidades e ampliou novamente com Catatau, após bela assistência de Luciano.

Na reta final da partida, Vini Charopem marcou para o Ypiranga e diminuiu a vantagem, mas o Esquadrão de Aço conseguiu administrar o resultado até o apito final.

Com a vitória, o Volta Redonda chega aos oito pontos e ocupa a 15ª colocação da Série C.

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Próximo jogo

O Voltaço volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 19h, quando enfrenta o Avaí, no Estádio da Ressacada, pelo confronto de volta da semifinal da Copa Sul-Sudeste.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC