Bolsa Social: UniFOA abre inscrições para programa com bolsas de 100% e 50% durante toda a graduação

A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) abriram as inscrições para o Bolsa Social 2026, um programa de incentivo e acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo de 50% ou 100% durante toda a graduação, favorecendo todos àqueles que desejam cursar uma graduação, mas não tem acesso.

As bolsas são concedidas a partir de uma análise que combina critérios financeiros e sociais e é calculado com base a renda per capita familiar, ou seja, na média de renda mensal de cada integrante do grupo familiar. Segundo a instituição, o cálculo é simples. Some a renda bruta de todos os membros do núcleo familiar e dívida pelo número de pessoas. Além da análise de renda e de questões sociais, o candidato realizará uma redação on-line.

Após o período de inscrição, os candidatos que completarem todo o processo serão convocados para a matrícula, com acesso à bolsa no qual ele se enquadra, de 100% para aqueles com renda per capita de até 1,5 salário-mínimo e de 50% para renda per capita de até 3 salários-mínimos.

Para conferir o edital e fazer sua inscrição, clique aqui

Se você quer saber como se inscrever, comprovar a renda ou esclarecer qualquer outro ponto do programa, entre em contato com a equipe do UniFOA pelo WhatsApp (24) 3340-8445