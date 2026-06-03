VR: Concurso da Educação segue com inscrições abertas até segunda-feira (dia 8)

As inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda podem ser feitas pelos candidatos até o dia 8 de junho, por meio do site: voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O processo seletivo é organizado pela Secretaria Municipal de Administração (SMA) e tem o objetivo de preencher 61 vagas efetivas para professores da rede municipal de ensino, além de formar cadastro de reserva sob o regime estatutário.

O edital completo, as inscrições, as informações sobre quem tem direito à isenção da taxa de inscrição e outros detalhes estão disponíveis no link: https://www.fevre.com.br/fevre/mod/concursopublico/mod/concurso/?id=242.

A seleção será realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e contará com provas objetivas e avaliação de títulos, de acordo com a habilitação exigida e os programas divulgados.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. As vagas para docente I contemplam as áreas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Os profissionais atuarão no Ensino Fundamental, de acordo com sua área de formação, conforme as determinações do Regimento Escolar Único da Rede Municipal de Ensino e o Calendário Escolar definido pela Secretaria Municipal de Educação.

Já as vagas para docente II destinam-se à atuação do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, na Educação Infantil e nos anos iniciais da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), conforme o Calendário Escolar da SME, além do exercício das atividades previstas no Regimento Escolar Único da Rede Municipal de Ensino.

Salários e jornada de trabalho

Os candidatos aprovados para as vagas de docente I terão salário-base de R$ 1.807,29. Já para o cargo de docente II, o salário-base será de R$ 1.964,10. Além do salário-base, os ocupantes dos dois cargos terão direito a auxílio-alimentação de R$ 350,00, gratificação social de R$ 200,00, adicional de 30% de Regência de Turma e gratificação do Fundeb.

No caso do cargo de docente I, também será concedida uma gratificação de 15% por nível superior. Para o cargo de docente II, a gratificação por nível superior será de 7,5%.

A jornada de trabalho para docente I será de 18 horas-aula semanais, enquanto para docente II será de 27 horas-aula semanais. De acordo com o edital, as cargas horárias já incluem o tempo destinado ao estudo e ao planejamento das atividades pedagógicas.