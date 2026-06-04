Polícia Civil investiga influenciadora de VR por suposta venda irregular de medicamentos para emagrecimento

A Polícia Civil apreendeu mais de 100 frascos de medicamentos para emagrecimento durante uma operação realizada nessa quarta-feira (dia 3) em Volta Redonda. A ação foi coordenada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) e teve como objetivo combater a comercialização irregular de produtos supostamente utilizados para perda de peso na região Sul Fluminense.

Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram frascos contendo comprimidos sem identificação da composição química, sem indicação de fabricante e sem prazo de validade. Também foram apreendidos ampolas, seringas e um computador, que poderão auxiliar no andamento das investigações.

Segundo a Polícia Civil, a investigação tem como alvo uma influenciadora digital da região, suspeita de divulgar, incentivar e comercializar os medicamentos por meio das redes sociais, sem acompanhamento médico e sem garantias sobre a procedência ou segurança dos produtos oferecidos aos consumidores.

A investigada não foi localizada nos endereços vistoriados durante a operação. Todo o material recolhido será submetido à perícia técnica para análise da composição, origem e possíveis riscos à saúde pública.

As investigações continuam para identificar outras pessoas que possam estar envolvidas na venda e distribuição dos medicamentos, além de apurar a dimensão da atividade investigada na região.