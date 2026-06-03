Eventos impulsionam turismo e movimentam economia do interior do Estado do Rio

Com forte potencial de atração de visitantes, as festas tradicionais, os festivais gastronômicos e as celebrações culturais vêm impulsionando o turismo no interior do Estado do Rio de Janeiro. A revisão de patrocínios da Secretaria de Turismo gerou uma economia de R$ 26,1 milhões, no entanto, eventos de impacto turístico de municípios fluminenses se firmam como motores da economia do estado. Somente em junho, serão cinco eventos com alta atração de visitantes, fortalecendo o comércio e aumentando a ocupação hoteleira.

– Estamos adotando critérios mais responsáveis e eficientes na aplicação dos recursos públicos, priorizando eventos que realmente movimentem a economia, gerem empregos e fortaleçam o turismo no interior fluminense. O turismo é uma ferramenta importante de desenvolvimento regional, e nosso objetivo é apoiar iniciativas com impacto concreto para a população e para os municípios – afirmou o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto.

Entre os destaques do calendário apoiado pelo Governo do Estado, por meio da secretaria e da TurisRio, estão a tradicional Festa do Tomate, em Paty do Alferes; o Festival Sabores do Vale do Café, que movimenta municípios do Vale do Café; a tradicional Bauernfest, em Petrópolis; o aniversário de 35 anos de Pinheiral; e o Quissamã Artes e Gastronomia, na Costa do Sol. Para o secretário de Turismo, Lucas Alves, o calendário de eventos no interior desempenha papel estratégico no desenvolvimento regional e na geração de emprego e renda.

– Os eventos têm um impacto direto na economia das cidades. Eles movimentam hotéis, restaurantes, bares, comércio, transporte e serviços turísticos, além de valorizarem a cultura, a gastronomia e os talentos locais. A interiorização do turismo é uma prioridade da secretaria, porque ela leva desenvolvimento para diversas regiões do estado durante todo o ano – disse.

Novas diretrizes para eventos patrocinados

Por determinação do governador em exercício, 25 eventos que integravam o calendário turístico estadual deixaram de receber apoio financeiro, resultando na superação da meta inicial de redução de até 60% nos valores de investimentos do setor.

A medida faz parte do pacote de austeridade implantado pela atual gestão e prevê critérios mais rígidos para concessão de apoio institucional e financeiro. A partir de agora, os recursos devem ser direcionados prioritariamente para eventos realizados no interior do estado, com foco em iniciativas que apresentem impacto turístico comprovado, retorno econômico para os municípios, alcance regional e viabilidade orçamentária.

Turismo regional fortalece economia

A Festa do Tomate 2026, uma das mais tradicionais, tem expectativa de receber mais de 30 mil pessoas entre os dias 3 e 7 de junho, no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig. Já o Festival Sabores do Vale do Café, nos dias 5 e 6 de junho, na Região do Vale do Café, reforça a identidade gastronômica e cultural da região histórica.

Na Região Serrana, a Bauernfest segue como uma das maiores festas culturais do estado, reunindo mais de 560 mil visitantes, com índices de até 90% de ocupação hoteleira e geração de mais de mil empregos temporários, impulsionando a economia de Petrópolis e de cidades vizinhas. O evento, que mantém viva a tradição germânica e movimenta fortemente a cadeia turística da Serra Verde Imperial, vai acontecer de 19 de junho a 5 de julho.

As comemorações pelos 35 anos de Pinheiral, de 11 a 14 de junho, fortalecem o sentimento de pertencimento da população e ajudam a atrair visitantes para conhecer os atrativos naturais, culturais e gastronômicos da região. O Quissamã Artes e Gastronomia 2026, programado para os dias 12, 13 e 14 de junho, estima público superior a 10 mil pessoas por dia, ultrapassando 30 mil visitantes.

Os eventos atraem milhares de turistas e funcionam como vitrines para a produção artesanal e rural fluminense. Por meio dos programas de Turismo Rural e Artesanato desenvolvidos pela Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, artesãos, pequenos produtores e empreendedores cadastrados ganham espaço para divulgar e comercializar seus produtos, fortalecendo a economia criativa e valorizando as identidades regionais.

Rede hoteleira registra altos índices

Além de estimular a identidade cultural das cidades e ampliar a divulgação dos atrativos turísticos do interior fluminense, os eventos trazem impactos econômicos. Os resultados aparecem também nos índices de ocupação hoteleira registrados nos principais feriados de 2026. No Dia do Trabalhador, destinos do interior alcançaram números expressivos, como Visconde de Mauá (85%), Itatiaia/Penedo (82,8%), Nova Friburgo (82,2%), Petrópolis e Barra do Piraí/Ipiabas (81,2%), além de Vassouras (78,7%).

Nos feriados de São Jorge e de Tiradentes, os altos índices de ocupação hoteleira foram mantidos, reforçando a força do turismo regional. Entre os destaques estiveram Barra do Piraí/Ipiabas, com média de 84,15% de ocupação; Miguel Pereira, com 83,8%; Petrópolis, com 82,35%; Nova Friburgo, com 82,15%; e Itatiaia/Penedo, com média de 81,7% nos dois períodos.