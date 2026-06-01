Caminhão pega fogo na Dutra, em Piraí

Um caminhão pegou fogo na tarde desta segunda-feira (dia 1º) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu na altura do km 250 da pista sentido São Paulo.

O veículo transportava aparentemente partes de um duto metálico. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), antes do início do incêndio, o motorista conseguiu parar o caminhão no acostamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF foram acionadas para atender a ocorrência e controlar as chamas. Felizmente, não houve registro de vítimas.

Durante o trabalho das equipes de emergência, o trânsito precisou ser temporariamente retido para garantir a segurança dos bombeiros que atuavam no combate ao fogo. Após a conclusão dos trabalhos, o fluxo de veículos foi liberado.

Foto: Divulgação/PRF