CSN prorroga inscrições para Programa de Estágio

A CSN prorrogou as inscrições para o Programa de Estágio 2026 até esta sexta-feira (dia 29), ampliando o prazo para estudantes interessados em ingressar na siderúrgica. A nova etapa do processo seletivo reforça, principalmente, a busca por talentos das áreas de Engenharia, que concentram a maior parte das oportunidades abertas pela empresa.



Ao todo, são mais de 200 vagas para estudantes de cursos técnicos e de nível superior, distribuídas entre as unidades de Volta Redonda, Porto Real, além da Prada em Resende e Valença no Sul Fluminense. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial de oportunidades da companhia em www.csn.com.br/oportunidades.

Nas unidades da CSN em Volta Redonda e Porto Real, o programa de estágio superior é direcionado principalmente para estudantes de Engenharia Metalúrgica, Mecânica, Civil, Produção, Computação, Automação e Controle, Elétrica, Materiais, Eletrônica, Química, Ambiental e Engenharia de Software. Também há vagas para Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação e áreas correlatas.

A companhia destaca que as vagas ligadas às engenharias acompanham o movimento de transformação tecnológica da indústria e a necessidade crescente de formação de profissionais preparados para atuar em áreas estratégicas, como automação, inovação industrial, sustentabilidade, tecnologia e processos produtivos.

Para o nível técnico, as oportunidades contemplam estudantes do último ano dos cursos de Mecânica, Automação, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática, Química e Enfermagem. As atividades serão presenciais, com carga horária de quatro horas diárias para o estágio técnico e seis horas para o estágio superior.

Nas operações da Prada, as vagas seguem demandas específicas das unidades industriais. Em Resende, há oportunidades para estudantes de Engenharia de Produção, Mecânica e Elétrica, com atuação voltada à linha de produção de estamparia e litografia. Já em Valença, o programa contempla estudantes de Administração, Logística e Engenharias ligadas às operações industriais.

O processo seletivo inclui cadastro online, preenchimento de formulários e declaração de conflito de interesses. A empresa orienta que os candidatos preencham as informações utilizando letra maiúscula, apenas números nos campos numéricos e sem uso de acentuação.