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Inmet emite alerta de queda de temperatura para o Sul Fluminense

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FOLHA DO ACO
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de declínio de temperatura com grau de severidade “Perigo Potencial” para o Sul Fluminense e outras regiões do estado do Rio de Janeiro. O aviso começa à meia-noite desta quarta-feira (dia 4) e segue até as 12h de sábado (dia 6).

De acordo com o órgão, a previsão é de uma queda de temperatura entre 3°C e 5°C, situação que representa leve risco à saúde, especialmente para idosos, crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade e portadores de doenças respiratórias.

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