Inmet emite alerta de queda de temperatura para o Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de declínio de temperatura com grau de severidade “Perigo Potencial” para o Sul Fluminense e outras regiões do estado do Rio de Janeiro. O aviso começa à meia-noite desta quarta-feira (dia 4) e segue até as 12h de sábado (dia 6).

De acordo com o órgão, a previsão é de uma queda de temperatura entre 3°C e 5°C, situação que representa leve risco à saúde, especialmente para idosos, crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade e portadores de doenças respiratórias.