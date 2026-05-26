Esquadrão de Aço viaja para Florianópolis visando duelo contra o Avaí

Após a vitória sobre o Ypiranga, no último domingo (dia 24), no Estádio Raulino de Oliveira, a equipe se reapresentou na segunda-feira, na sede social do clube, em Volta Redonda. Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos realizaram trabalho de recovery, enquanto os demais participaram de atividades em campo no CT Oscar Cardoso.

Na noite de segunda-feira, a delegação seguiu viagem para o Rio de Janeiro. Já na manhã desta terça-feira, a equipe embarca para Florianópolis, onde também realizará uma atividade física antes do confronto.

A partida contra o Avaí será disputada na quarta-feira(27), às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O duelo vale uma vaga na final da competição, e a equipe vencedora garantirá a classificação para a decisão.

O Garoto de Aço Caetano Breves falou sobre a importância da última vitória e projetou o próximo desafio da equipe.

“A gente vinha de uma sequência difícil, e essa vitória na nossa casa aumenta a confiança para a sequência da temporada. Agora vamos para um jogo muito difícil na casa do adversário. O foco é total para buscar essa classificação para a final”, destacou o meia.

Foto: Leandro Boeira / Avaí F.C.