Vistoria revela denúncias de irregularidades e abandono no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda

“Um cenário alarmante com problemas contratuais e indícios de graves crimes financeiros”. Foi o que a deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB) encontrou ao vistorias o Hospital Regional Dr. Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, uma das principais unidades de saúde e referência para o atendimento médico na região do Médio Paraíba.

A vistoria foi motivada por várias queixas de profissionais de saúde que atuam na referida unidade, todos afetados pela má gestão.

Segundo os funcionários, a organização social IDEAS deixou a unidade sem pagar os direitos rescisórios e trabalhistas das equipes de saúde. Trata-se de centenas de funcionários sem salários e verbas rescisórias. Há denúncias inclusive de desvios envolvendo empréstimos consignados.

Segundo a deputada, a OS IDEAS realizava o desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente na folha de pagamento dos funcionários, contudo, o montante não era repassado às instituições financeiras.

“Isso é crime grave e precisa ser apurado. A organização social retirou o dinheiro na folha de pagamento durante vários meses e não fez o repasse”, contou.

“São pais e mães de família sem dinheiro e sem rescisão, tendo que arcar com a cobrança de empréstimos que já foram pagos via desconto. Queremos a devolução do dinheiro”, cobrou Enfermeira Rejane.