Governador em exercício se reúne com prefeitos Paraty, Rio Claro, Vassouras e Piraí para ouvir demandas dos municípios

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, se reuniu, nesta quarta-feira (27/05), com prefeitos para ouvir as principais demandas dos municípios. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara e reuniu representantes de 11 cidades: Paraty, Rio Claro, Vassouras, Piraí, Rio das Flores, Miracema, São João de Meriti, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Quissamã e Areal.

Na ocasião, os prefeitos apresentaram pleitos voltados principalmente à retomada de obras e investimentos considerados estratégicos para as cidades. O encontro também reforçou a proposta de uma gestão baseada no diálogo e na cooperação entre Estado e municípios. A prioridade será promover equilíbrio na distribuição de recursos entre as 92 cidades fluminenses.

O governador destacou que todas as solicitações serão analisadas pelas equipes técnicas do Estado, com definição de prioridades a partir da viabilidade e do impacto para a população.

– Vamos entregar nesta gestão aquilo que for possível ser entregue. Sei das dificuldades financeiras enfrentadas pelas prefeituras e, à medida que o Estado for reorganizando as contas, teremos mais condições de apoiar os municípios. Cada cidade tem demandas legítimas e o Estado precisa trabalhar para estabilizar e equalizar os investimentos de forma responsável – afirmou o governador.

Durante a agenda, também foram abordadas medidas voltadas ao equilíbrio fiscal do Estado, como ações para ampliar a capacidade de investimento.