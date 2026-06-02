Canil clandestino é fechado no bairro Água Limpa; 16 cães são resgatados

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), em ação conjunta com a Guarda Municipal (GMVR) e a Polícia Civil, realizou na segunda-feira (dia 1º), uma fiscalização que resultou no fechamento de um canil irregular no bairro Água Limpa e na apreensão de 16 cães da raça American Bully.

Durante a operação, foi constatada a criação e comercialização dos animais, prática proibida no estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual nº 3.205/1999, (alterada pela Lei nº 4.597/2005). Além disso, os agentes verificaram que diversos animais apresentavam mutilações, como cortes de orelhas, procedimento vedado pela legislação vigente.

A fiscalização também identificou irregularidades relacionadas às condições de manutenção dos cães, incluindo falta de higiene, ausência de cuidados adequados e a não apresentação de documentação e laudos veterinários exigidos para a atividade.

Diante das irregularidades constatadas, o caso foi registrado na 93ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro Aterrado, que dará prosseguimento às investigações e às medidas legais cabíveis. Já os animais apreendidos foram encaminhados para avaliação médico-veterinária e permanecerão sob tutela de fiéis depositários, acompanhados pelos órgãos competentes, até a conclusão dos procedimentos legais.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP., destacou que a atuação integrada entre os órgãos de fiscalização e segurança é fundamental para garantir o cumprimento da legislação e a proteção dos animais.

“Nosso compromisso é assegurar o bem-estar animal e combater qualquer prática que coloque em risco a saúde, a integridade ou a dignidade desses animais. Continuaremos atuando de forma firme e integrada para coibir irregularidades”, afirmou o secretário.

Fotos de divulgação-SMPDA.

Secom/PMVR.