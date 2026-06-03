Idoso de 85 anos morre após ser atingido por trem no bairro Conforto

Um idoso de 85 anos morreu na manhã desta quarta-feira (dia 3) após ser atingido por um trem em um trecho da linha férrea no bairro Conforto, em Volta Redonda. A vítima foi identificada como Josué de Carvalho Oliveira, morador do bairro Açude.

O acidente aconteceu nas proximidades da Via Sérgio Braga, em um ramal ferroviário utilizado para o transporte de cargas industriais. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, mas, devido à gravidade dos ferimentos, o óbito foi constatado ainda no local por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Volta Redonda.

Segundo informações divulgadas por fontes ligadas ao caso, Josué era portador de Alzheimer. No entanto, as circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, que ficará responsável pela apuração dos fatos.

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