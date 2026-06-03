CTB entra na disputa política no estado do Rio de Janeiro

A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Rio de Janeiro (CTB-RJ) lançou nesta quarta feira (dia 3) um manifesto unitário em apoio às pré-candidaturas de Igo Menezes e Márcio Ayer. O ato político contou com a participação dirigentes de sindicatos filiados à Central que aprovaram formalmente um manifesto unificado de apoio às pré-candidaturas de Igo Menezes para Deputado Estadual e de Márcio Ayer para o Senado Federal.

O documento convoca a classe trabalhadora a ocupar as instâncias do Poder Legislativo como medida essencial para resgatar a legitimidade da representação política no estado e blindar as instituições democráticas contra o avanço de grupos criminosos e do poder econômico. O manifesto destaca o cenário de profunda crise ética, fiscal e de representação que atravessa o Rio de Janeiro.

Segundo a resolução das entidades, as estruturas políticas do estado foram sequestradas por interesses que não representam o povo. A central defende que a ocupação dos espaços institucionais por lideranças forjadas diretamente no chão das fábricas, das salas de aula, do comércio e das assembleias sindicais é uma necessidade urgente para reverter o histórico de ataques aos direitos dos trabalhadores.

Para Paulo Sergio Faria, presidente da CTB, a marca do encontro foi a Pluralidade partidária e unidade classista. “ Nós estamos demonstrando maturidade e união política, com as diversas forças que compõem a central, que construíram uma aliança que une de forma unitária frentes e partidos progressistas como PT e PCdoB, mas também PDT, PSB e PSOL”.

De acordo com Paulinho, “a urgência da pauta dos trabalhadores e a defesa do patrimônio público fluminense estão acima de quaisquer divisões partidárias particulares”.

Para Igor, “esse apoio é uma aliança fraterna e orgânica que reconhece nestas candidaturas um projeto político coletivo, que nasce onde sempre deveria ter nascido: nas bases organizadas da classe trabalhadora, e não em gabinetes fechados ou sob o patrocínio do poder econômico”, aponta.

Segundo Márcio, que é presidente do Sindicato dos Comerciários, o compromisso de mobilização da base é real. A direção da CTB-RJ reforça que o apoio anunciado vai além de uma declaração formal de intenções. A central e seus sindicatos filiados assumiram o compromisso de realizar uma intensa campanha de mobilização, dialogando diretamente com as categorias nos locais de trabalho e nos espaços de organização popular em todo o estado.

As lideranças pontuaram que, diante da disparidade de recursos financeiros em comparação com as campanhas tradicionais, a estratégia de comunicação e engajamento será sustentada pela capilaridade das redes sindicais e na força multiplicadora da própria militância.

O manifesto encerra com uma convocação geral às direções sindicais e suas bases para que assumam o projeto como uma tarefa própria da classe operária, defendendo um orçamento público que sirva ao povo, e não ao mercado ou ao crime organizado.

O projeto articulado pelas entidades sindicais divide-se em duas frentes complementares de atuação legislativa: Igo Menezes (Pré-candidato a Deputado Estadual): Representa a inserção dos movimentos sociais e sindicais da Baixada Fluminense na Assembleia Legislativa (Alerj). Sua atuação terá como foco a fiscalização rigorosa do orçamento público para garantir que os recursos estaduais financiem saúde, educação, transporte e habitação digna, atuando como voz dissonante contra o clientelismo regional e as forças criminosas que tentam dominar a política local.

Márcio Ayer (Pré-candidato ao Senado Federal): Leva ao centro do poder nacional uma agenda focada na defesa da soberania nacional, na valorização do funcionalismo público e no enfrentamento de pautas iminentes no Congresso Nacional, tais como a reforma administrativa, as tentativas de retrocesso nos direitos trabalhistas e as batalhas que se avizinham em torno da redução da jornada de trabalho.

Sobre a CTB-RJ

A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – Regional Rio de Janeiro (CTB-RJ) é uma organização sindical de caráter classista, plural e democrático. Representa dezenas de entidades sindicais de diversas categorias profissionais da iniciativa privada e do setor público fluminense, atuando na defesa dos direitos trabalhistas, da justiça social e da democracia real.

Foto: Divulgação