Empresa confirma morte de colaborador após acidente entre carro e ônibus na Serra da Mutuca

A empresa de internet em que trabalhava Talles Santos confirmou, na tarde desta quinta-feira (dia 4), a morte do colaborador, de 28 anos, após um grave acidente ocorrido na Serra da Mutuca, no distrito de Amparo, em Barra Mansa. Morador de Conservatória, distrito de Valença, Talles conduzia um veículo da Peganet quando se envolveu em uma colisão com um ônibus da Viação Elite.

O acidente aconteceu durante a manhã, em um trecho da serra. Segundo as primeiras informações, o coletivo seguia de Santa Isabel com destino a Volta Redonda quando houve a colisão. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Equipes do 7º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Barra Mansa foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas e atuar na segurança da via. O atendimento à ocorrência provocou lentidão no trânsito da região.

O motorista do ônibus também ficou ferido e recebeu atendimento das equipes de resgate. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde dele.

Após a confirmação da morte de Talles, amigos, familiares e moradores da região utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e manifestar pesar pela perda. Diversas mensagens destacaram o carinho e a admiração que ele conquistou entre colegas e conhecidos.

“Muito triste. Um excelente menino. Que Deus possa confortar todos os familiares nesse momento tão difícil”, escreveu uma internauta.

“Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Que o Senhor o receba de braços abertos. Era um bom menino e amigo”, publicou outra pessoa.

A empresa também lamentou a perda do colaborador e cancelou um evento festivo previsto para o fim de semana em Santa Rita de Jacutinga. O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais