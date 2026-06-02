Governo do Rio divulga 3 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz; há vagas em Volta Redonda e Valença

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.007 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.469 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.538 vagas: 111 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.427 pelo CIEE.

Na região do Médio Paraíba, estão disponíveis oportunidades com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 3.242 para diversas funções nos municípios de Valença e Volta Redonda. Entre as vagas ofertadas estão agente funerário, alinhador veicular, atendente balconista de farmácia, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, cozinheiro geral, eletricista de instalação automotiva, motorista de transporte leve, operador de máquinas fixas, operador de desbobinadeiras de tiras quentes, operador de caixa e técnico em eletromecânica. Há oportunidades para candidatos com e sem experiência, contemplando diferentes níveis de escolaridade.

A Região Metropolitana oferece salários de dois a três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para a função de cozinheiro de restaurante, em Ipanema. Também há oportunidades com remuneração que pode chegar a R$ 3.242 para as seguintes funções: açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de frios, babá, cozinheira em geral, fiscal de prevenção de perdas, mecânico de refrigeração, motorista de coletivos, operador de vendas, serralheiro, técnico de manutenção, vendedor interno e vendedor de serviços. Para pessoas com deficiência (PcD), estão disponíveis 115 vagas em diferentes funções, com remunerações entre um e dois salários mínimos.

Já na região Serrana, foram captadas 182 vagas na cidade de Teresópolis, com remuneração de até dois salários mínimos ( R$ 3.242) para funções como analista de estoque, analista de recursos humanos, auxiliar de contas a receber, auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar técnico eletrônico, camareira de hotel, encarregado de estoque, expedidor de mercadorias, repositor de supermercados e supervisor de almoxarifado.

Na Região dos Lagos, foram captadas 87 oportunidades em Cabo Frio, com salários que variam de um a dois salários mínimos. As vagas são para funções como açougueiro, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, fiscal de loja, repositor de mercadorias e subgerente de lojas. Vale destacar que, para a função de repositor de mercadorias, em Unamar, há 60 vagas disponíveis.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 72,7% das vagas captadas são do setor de Serviços, e 27,3% do Comércio. Por nível de escolaridade, 22,4% pedem o Ensino Médio completo e 70,1% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (56,3%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 111 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.427 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.