22.1 C
V Redonda
quarta-feira, junho 3, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Saae-VR reajusta tarifas de água e esgoto em 14,95%

Saae-VR reajusta tarifas de água e esgoto em 14,95%

Por
FOLHA DO ACO
-

Os moradores de Volta Redonda passarão a pagar mais pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto a partir do próximo mês. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) anunciou um aumento de 14,95% nas tarifas cobradas pela autarquia.

A atualização dos valores foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial. Segundo a autarquia municipal, a medida atende às determinações da Lei Federal nº 11.445/2007 e da Resolução nº 003/2008 do Conselho Deliberativo do Saae-VR.

A nova tabela tarifária entra em vigor no dia 2 de julho e será aplicada aos consumidores residenciais, comerciais e industriais do município.

O percentual anunciado é superior ao aplicado no ano passado. Em 2025, as tarifas foram reajustadas em 9,80%. Com isso, o índice deste ano ficou 5,15 pontos percentuais acima do registrado anteriormente.

Reclamações sobre abastecimento

O anúncio ocorre em meio a frequentes reclamações de moradores sobre problemas no abastecimento de água em diferentes regiões da cidade. Nas redes sociais e em canais de atendimento, consumidores relatam interrupções no fornecimento e períodos de desabastecimento em alguns bairros.

No Diário Oficial, o Saae-VR informou que o reajuste segue os critérios previstos na legislação e nas normas que regulamentam os serviços de saneamento.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

1 COMENTÁRIO

  1. Considerando que a água que chega nas residências não pode, sequer ser ingerida, devido a enorme concentração de partículas em suspensão (parece que é uma água clarificada), o preço está abusivo já antes deste aumento.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.