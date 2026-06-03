Saae-VR reajusta tarifas de água e esgoto em 14,95%

Os moradores de Volta Redonda passarão a pagar mais pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto a partir do próximo mês. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) anunciou um aumento de 14,95% nas tarifas cobradas pela autarquia.

A atualização dos valores foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial. Segundo a autarquia municipal, a medida atende às determinações da Lei Federal nº 11.445/2007 e da Resolução nº 003/2008 do Conselho Deliberativo do Saae-VR.

A nova tabela tarifária entra em vigor no dia 2 de julho e será aplicada aos consumidores residenciais, comerciais e industriais do município.

O percentual anunciado é superior ao aplicado no ano passado. Em 2025, as tarifas foram reajustadas em 9,80%. Com isso, o índice deste ano ficou 5,15 pontos percentuais acima do registrado anteriormente.

Reclamações sobre abastecimento

O anúncio ocorre em meio a frequentes reclamações de moradores sobre problemas no abastecimento de água em diferentes regiões da cidade. Nas redes sociais e em canais de atendimento, consumidores relatam interrupções no fornecimento e períodos de desabastecimento em alguns bairros.

No Diário Oficial, o Saae-VR informou que o reajuste segue os critérios previstos na legislação e nas normas que regulamentam os serviços de saneamento.