Em clima de pré-campanha, Douglas Ruas cumpre maratona pelo Sul Fluminense e amarra apoios políticos

Em franca movimentação política pelo interior, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL), transformou sua passagem pelo Sul Fluminense nesta semana em uma forte agenda com tom de campanha eleitoral. Entre quarta e quinta-feira (dias 27 e 28), o parlamentar liderou uma comitiva que percorreu quatro municípios da região, costurando alianças com prefeitos, dialogando com o PIB industrial e recolhendo subsídios para o seu plano de gestão.

A turnê de pré-campanha começou na quarta-feira, com uma agenda densa em Resende, Porto Real e Quatis, e terminou na quinta-feira com vistorias a obras e articulação comercial em Volta Redonda. Na caminhada, Ruas esteve acompanhado de figuras de peso, como o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), apontado como pré-candidato ao Senado.

Diagnóstico econômico

A largada da maratona ocorreu em Resende, onde Douglas Ruas buscou alinhar o discurso político a propostas técnicas para o desenvolvimento regional. O pré-candidato participou de uma reunião com a Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense (ADR). Na ocasião, o presidente da agência, Péricles Gomes, entregou nas mãos de Ruas uma série de estudos estratégicos voltados para a formulação do seu futuro projeto de governo, mapeando os gargalos e as necessidades da cadeia produtiva local.

Ainda na cidade, Ruas participou da inauguração do Centro Cirúrgico do Hospital dos Olhos, ao lado do prefeito de Resende, Tande Vieira (PP), e de Canella. O parlamentar aproveitou o palanque para defender a tese municipalista que deve nortear sua campanha.

“O cidadão mora em uma rua, em um bairro, dentro de uma cidade e é ali que o poder público precisa estar presente, levando infraestrutura, mobilidade, saúde e oportunidades. Durante minha passagem pela Secretaria Estadual das Cidades, estruturamos muitas ruas, diminuindo o tempo que as pessoas levam para chegar a um hospital”, citou.

Para selar o tom político da visita, Ruas se reuniu com lideranças comunitárias e recebeu o título de cidadão resendense.

Diálogo com o cluster automotivo

Na sequência, a comitiva desembarcou em Porto Real para uma imersão no coração industrial do Sul Fluminense. O cluster automotivo da região, composto por montadoras e empresas sistemistas, é responsável por mais de 20 mil empregos diretos. Ruas reuniu-se com representantes do setor para discutir um tema espinhoso: os impactos da reforma tributária na competitividade da indústria fluminense.

“Precisamos garantir que as mudanças tributárias não penalizem os setores produtivos”, defendeu o presidente da Alerj, que também conectou a economia à pauta da segurança pública, uma de suas principais bandeiras para o interior:

“Temos recebido relatos de investidores que não se sentem seguros para investir no Rio de Janeiro porque não enxergam o estado como um ambiente seguro. Se não resolvermos o problema da segurança pública, vamos comprometer o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.”

Ao lado do prefeito Alexandre Serfiotis (MDB), Douglas Ruas também visitou frentes de obras na cidade, relembrando que, em sua gestão na Secretaria das Cidades (Secid), destinou investimentos que pavimentaram e recuperaram mais de 3 quilômetros de vias no município. O primeiro dia de agendas foi encerrado à noite, em Quatis, onde o pré-candidato reuniu-se com moradores e lideranças locais para ouvir demandas de infraestrutura.

Palanque montado na Cidade do Aço

Na quinta-feira, a engrenagem de pré-campanha operou em Volta Redonda, onde Ruas foi recebido pelo prefeito Neto (PP). O grupo vistoriou as obras da Estrada Francisco Vilela Arantes (Roma-Getulândia), uma ligação de 6,7 km que encurta em até 19 km o trajeto para a Costa Verde. A obra recebeu um aporte de R$ 7 milhões do Estado por meio da Secid, viabilizada justamente na época em que Ruas comandava a pasta.

“É uma alegria receber o Douglas Ruas para acompanhar de perto importantes obras que ele ajudou a viabilizar. São investimentos que melhoram diretamente a vida da nossa população”, elogiou o prefeito Neto, chancelando a musculatura política do aliado.

A comitiva também inspecionou o andamento dos trabalhos da futura sede do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma, sinalizando o compromisso com o combate à criminalidade na região. A maratona no Sul Fluminense foi concluída na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Redonda, onde Ruas participou de um café da manhã com empresários.