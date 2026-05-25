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Atenção, motoristas: Detran-RJ prorroga prazo do licenciamento anual de veículos de 2026

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FOLHA DO ACO
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O Detran RJ prorrogou o prazo para o licenciamento anual de veículos de 2026. A mudança foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (dia 25) e vale para carros, motos, caminhões, reboques e outros veículos registrados no estado.

Com o novo calendário, os veículos com placas terminadas em zero, 1 e 2 poderão ser licenciados até o dia 31 de julho. Já os finais 3, 4 e 5 terão prazo até 31 de agosto. Os veículos com placas terminadas em 6, 7, 8 e 9 poderão regularizar a situação até 30 de setembro.

O Detran informou ainda que os motoristas que estiverem com o documento de 2025 em dia poderão circular normalmente até as novas datas, sem risco de multa por atraso no licenciamento.

Para emitir o documento de 2026, é preciso quitar a Guia de Regularização de Taxas, a chamada GRT, além do IPVA e possíveis multas vencidas. No caso do IPVA parcelado, o documento só será liberado após o pagamento de todas as parcelas.

Depois da regularização, o CRLV digital poderá ser acessado pelo aplicativo CNH do Brasil, pelo site do Detran RJ ou pela plataforma da Senatran. Quem preferir também poderá imprimir o documento em papel nos postos do Detran.

O órgão alerta ainda que pendências como multas antigas, falta de vistoria do GNV, recall não realizado ou processos em aberto podem impedir a emissão do licenciamento anual.

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