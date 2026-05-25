2ª Copa Cidade do Aço de Jiu-Jitsu reúne cerca de 500 atletas em Volta Redonda

Volta Redonda recebeu nesse fim de semana a 2ª edição da Copa Cidade do Aço de Jiu-Jitsu, realizada no Clube Náutico. O evento reuniu cerca de 500 atletas, entre crianças a partir de 3 anos e competidores da categoria master, atraindo equipes de várias cidades do Rio de Janeiro e também de São Paulo.

A competição foi organizada pelos professores da equipe Força Bruta, William Santana e Matheuzinho. William é campeão mundial master faixa marrom em Abu Dhabi e destacou que o principal objetivo do campeonato é fortalecer o jiu-jitsu na região e promover valores como respeito, disciplina e superação.

“Nosso principal objetivo é fortalecer o jiu-jitsu na região e proporcionar um ambiente saudável de competição, onde atletas profissionais e amantes do esporte possam interagir. O mais importante é transmitir os valores que o jiu-jitsu oferece, como respeito e superação”, afirmou o organizador.

O campeonato contou com disputas profissionais e amadoras, além da presença de nomes conhecidos da modalidade, como Rodrigo Borges, de apenas 16 anos e apontado como uma promessa do jiu-jitsu brasileiro, além dos atletas Henri, da equipe Checkmat, e Otto, da Força Bruta.

Os vencedores das categorias absolutas por faixa receberam premiação em dinheiro e medalhas. Participaram equipes como Força Bruta, Checkmat, Léo Gomes, Equipe Índio, Alliance Barra Mansa, ABS Barra Mansa, Carlson Gracie, Gracie Humaitá, entre outras academias da região.

O evento também contou com a presença do vereador Severino Câmara, presidente da Comissão de Esporte da Câmara Municipal de Volta Redonda, que acompanhou as disputas e prestigiou os atletas participantes.