Acidente entre ônibus e carro mobiliza equipes de resgate na Serra da Mutuca, em Barra Mansa

Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Elite e um carro de uma empresa de internet mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (dia 4), na Serra da Mutuca, no distrito de Amparo, em Barra Mansa.

De acordo com as primeiras informações, o coletivo seguia de Santa Isabel com destino a Volta Redonda quando ocorreu a colisão durante a descida da serra. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Militares do 7º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Barra Mansa foram acionados para prestar socorro às vítimas e atuar na segurança da via. O atendimento à ocorrência provocou lentidão no trânsito da região.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista do carro teria sofrido ferimentos gravíssimos. No entanto, até o momento, não houve confirmação oficial sobre seu estado de saúde.

Ainda de acordo com informações preliminares obtidas no local, o motorista do ônibus teria sofrido uma fratura em uma das pernas e recebeu atendimento das equipes de resgate. A informação também aguarda confirmação oficial.

Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgados oficialmente o número de vítimas nem o estado de saúde dos envolvidos.