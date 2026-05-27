Nota 10: CDL Barra Mansa premia estudantes da rede municipal em concurso de redação sobre as mães

Entre cadernos, provas e a correria típica da adolescência, 12 estudantes da rede municipal de Barra Mansa provaram nesta terça-feira (dia 26) que ainda há espaço para sentimentos escritos à mão – e sem ajuda de inteligência artificial. A CDL Barra Mansa e a CDL Jovem Barra Mansa realizaram a cerimônia de premiação do concurso de redação da campanha “Minha Mãe é Nota 10”, voltado a estudantes do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino. Ao todo, 12 alunos foram premiados pelo desempenho e sensibilidade na produção dos textos sobre a figura materna.

O evento aconteceu na sede da CDL, no bairro Ano Bom, e marcou o encerramento do concurso promovido em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e com o GREBAL – Grêmio Barra-mansense de Letras. A proposta desafiou os estudantes a escreverem, em até 15 linhas, por que consideram suas mães “nota 10”.

Além dos alunos, professores, diretores e representantes das escolas participantes também foram homenageados pelo incentivo à leitura, à escrita e à produção textual dentro das unidades escolares. Os pequenos vencedores receberam vouchers para utilização em lojas associadas à CDL, sendo R$ 500 para os primeiros colocados, R$ 400 para os segundos lugares e R$ 300 para os terceiros.

Entre os destaques da premiação esteve a estudante Débora Stefany Figueiredo de Almeida, de 14 anos, aluna do Colégio Municipal Doutor Maurício Amaral e vencedora da categoria do 9º ano. Ela contou que foi incentivada pela professora de gramática a participar do concurso. “Todo ano eu tento participar. Busquei inspiração em obras de arte famosas e na forma como uma mãe tenta formar um filho para ser uma pessoa boa para a sociedade. As pessoas dão muito valor ao material, mas acredito que as mães representam muito mais que isso”, afirmou.

O presidente da CDL Barra Mansa, José Paulo Nogueira, destacou a importância do concurso como ferramenta de incentivo à educação, à leitura e à valorização dos laços familiares. Segundo ele, a iniciativa também reforça a aproximação entre a entidade, as escolas e a comunidade. “É muito gratificante ver o envolvimento dos estudantes em um projeto que estimula a escrita, a criatividade e, principalmente, o reconhecimento da importância das mães na formação de cada um deles. A CDL entende que investir em educação é investir no futuro da cidade. Ficamos emocionados com a sensibilidade dos textos apresentados e felizes por contribuir para momentos tão especiais entre alunos, famílias e escolas”, afirmou José Paulo Nogueira.

Já presidente da CDL Jovem Barra Mansa, Jonas de Cnop Eccard, destacou a importância de incentivar iniciativas culturais entre os estudantes. “Ver as crianças participando e perceber como o projeto foi bem recebido é muito gratificante. A ideia é continuar fomentando ações como essa”, disse.

Representando a secretária municipal de Educação, Linamar de Carvalho Alves, a gerente pedagógica Marcela Vieira Rezende ressaltou a relevância da parceria entre a rede municipal e a CDL. “Essas parcerias agregam muito. É importante ver alunos, famílias, professores e diretores participando e valorizando esse momento”, afirmou.

A secretária municipal de Educação também destacou o impacto do concurso no ambiente escolar. “Cada redação trouxe sentimento, criatividade e dedicação. É importante valorizar os estudantes e incentivar a capacidade de expressar emoções por meio da escrita”, declarou Linamar.

A diretora do GREBAL – Grêmio Barra-mansense de Letras, Dilma Castro de Oliveira, reforçou o compromisso da instituição com o incentivo à leitura e à escrita entre crianças e adolescentes. A banca avaliadora foi formada pelos integrantes do GREBAL Rojane de Souza Arruda Rocha, Dilma Castro de Oliveira e José Gentil Filho, que analisaram os textos com base em critérios como criatividade, coerência e originalidade.

O regulamento do concurso determinava que as redações fossem produzidas em sala de aula, sob orientação dos professores, sem uso de Inteligência Artificial. Os textos deveriam ter entre 12 e 15 linhas e abordar o tema “Minha Mãe, Meu Amor Maior”.

Confira os vencedores

6º ano

1º lugar: Maria Eduarda Pereira Silva – C.M. Prefeito Marcello Drable

2º lugar: Eloah Batista Rodrigues – C.M. Antônio Pereira Bruno

3º lugar: Maria Isabel Rodrigues Campos – CEI Vieira da Silva

7º ano

1º lugar: Eloá Sterce Figueiredo Arantes Gervásio – C.M. Antônio Pereira Bruno

2º lugar: Júlia Souza Goulart – E.E.M. Rialto

3º lugar: Ester Helena Venâncio de Freitas – C.M. Doutor Maurício Amaral

8º ano

1º lugar: Ingrid Manuelly Veríssima da Silva – C.M. Antônio Rocha

2º lugar: Brayan Philipe Silva de Amorim Teixeira – CIEP 483

3º lugar: Luma de Almeida Medeiros – C.M. Damião Medeiros

9º ano

1º lugar: Débora Stefany Figueiredo de Almeida – C.M. Dr. Maurício Amaral

2º lugar: Sofhya Klingner Pereira – C.M. Antônio Rocha

3º lugar: Enzo Pereira da Silva – C.M. Prefeito Luiz Amaral