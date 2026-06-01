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Totens da taxa de turismo são incendiados na Ilha Grande no primeiro dia de cobrança

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FOLHA DO ACO
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Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens encapuzados atearam fogo nos totens do programa Viva Angra instalados na Vila do Abraão, na Ilha Grande, na madrugada desta segunda-feira (dia 1º). O ataque ocorreu justamente no dia em que começou a vigorar a Taxa de Turismo Sustentável, criada pela Prefeitura de Angra dos Reis para visitantes que chegam ao município e à ilha.

As imagens mostram os suspeitos quebrando os vidros do local e, posteriormente, incendiando os equipamentos utilizados para o pagamento da taxa. Os totens fazem parte do sistema implantado pela administração municipal para a cobrança presencial da tarifa, que também pode ser quitada pela internet.

Em nota oficial, a Prefeitura de Angra dos Reis classificou o caso como um “incêndio criminoso” e informou que as investigações foram iniciadas para identificar e responsabilizar os autores. Segundo o município, todas as forças de segurança que atuam na cidade participam da apuração.

A administração municipal destacou que a destruição de equipamentos públicos é crime e causa prejuízos à coletividade. A prefeitura também reforçou que o programa Viva Angra tem como objetivo fortalecer o turismo responsável, conciliando a preservação ambiental com a geração de recursos destinados a investimentos no desenvolvimento sustentável da região.

A Taxa de Turismo Sustentável passou a ser cobrada nesta segunda-feira de turistas que visitam Angra dos Reis e Ilha Grande. O valor varia de acordo com o período de permanência e o tipo de visita realizada.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos. A Prefeitura afirmou que seguirá trabalhando para fortalecer a segurança, a fiscalização e a gestão das riquezas naturais de Ilha Grande, consideradas patrimônio público do município.

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1 COMENTÁRIO

  1. O turista já gera receita ao município com hospedagem, refeições, passeios, combustível, passagens etc. Está taxa vai reduzir o turismo e causar sérios prejuízos aos pequenos empresários. A destruição do “patrimônio público” neste caso não é crime mas apenas uma reação a uma medida antidemocrática do poder público.

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