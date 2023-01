Todas as Escolas Municipais de Barra Mansa estarão abertas às terças e quintas-feiras de janeiro para matrículas e esclarecimento de dúvidas. de acordo com a Secretária Municipal de Educação (SME), o horário de atendimento será das 8h às 12h.

A gerência pedagógica esclarece que as unidades estão prontas para receberem pais ou responsáveis para a conclusão das matrículas das crianças ou para o cadastro de ingresso à EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A gerente pedagógica Ana Júlia Gonçalo explicou que é fundamental essa disponibilidade das escolas. “Após a divulgação da unidade escolar onde o aluno irá estudar – divulgada no Portal da Transparência de Barra Mansa (portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br), os pais devem procurar a escola para concluir a matrícula”, explicou Ana Júlia.

Cristiane Queiroz, assessora pedagógica da EJA, destacou que ainda há vagas disponíveis para os jovens e adultos nos seguintes locais: Colégio Municipal Clécio Penedo, no bairro Nova Esperança; Colégio Municipal Padre Anchieta, na Vista Alegre; e CEI Vieira da Silva; no Centro.

“A EJA é uma oportunidade para continuar os estudos ainda não concluídos – do Ensino Fundamental ou da Alfabetização ao 9° ano. O plantão vai servir como uma ajuda fundamental para a inscrição nesta modalidade”, concluiu Cristiane.

