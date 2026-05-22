Royal anuncia nova loja em Barra Mansa com 150 empregos e reforça expansão econômica da cidade

Mais um importante empreendimento começa a ganhar forma em Barra Mansa. A Rede Royal Supermercados avança com as obras de sua nova unidade no bairro Estamparia, consolidando ainda mais sua presença no município, onde já possui lojas no Centro e no Jardim Boa Vista. A previsão é que a inauguração aconteça em outubro, com a geração de aproximadamente 150 empregos diretos.

Nesta sexta-feira (dia 22), o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, e o secretário de Comunicação, Diego Raffide, acompanharam o andamento das obras ao lado do diretor de operações da Rede Royal de Supermercados, Leonardo Chokyu.

Com 2.100 metros quadrados de piso, a nova unidade contará com uma estrutura moderna e diversificada, oferecendo aos clientes restaurante, cafeteria, pizzaria e setor de comida pronta, ampliando a experiência de consumo e conveniência para os consumidores da cidade.

A unidade da Estamparia será a 14ª loja da Rede Royal no estado do Rio de Janeiro. A história da empresa começou há 67 anos, com o primeiro supermercado sendo inaugurado na cidade de Volta Redonda. Em Barra Mansa, a unidade do Centro é a mais antiga, atuando há 34 anos, e após a inauguração da nova loja na Estamparia, também passará por um processo de modernização.

O diretor de operações da rede, Leonardo Chokyu, destacou que o objetivo é entregar uma unidade inovadora e preparada para atender às novas demandas dos consumidores.

“Estamos preparando uma loja moderna, confortável e com uma grande variedade de produtos, sempre mantendo o compromisso com o preço justo. Nosso foco está na experiência do cliente e na qualidade dos serviços oferecidos. A unidade contará com 80 vagas de estacionamento, elevador, banheiros acessíveis, incluindo banheiro para a família, além de toda a estrutura dentro das normas de acessibilidade e segurança. Estamos atentos às inovações e buscamos evoluir constantemente para oferecer o melhor atendimento à população”, enfatizou Leonardo.

Já Bruno Paciello ressaltou a importância do investimento para o desenvolvimento econômico da cidade e destacou a tradição da Rede Royal no Sul Fluminense. “Ficamos felizes em ver o Royal ampliando seus investimentos em Barra Mansa e agregando ao ecossistema de desenvolvimento da nossa cidade. A rede possui expertise, tradição e forte credibilidade na região, o que fortalece ainda mais nosso ambiente econômico. Estamos vivendo um importante momento de reindustrialização e crescimento da cidade, com novos empreendimentos chegando, gerando empregos, renda e oportunidades para a população”, concluiu Paciello.

Foto:Gabriel Borges