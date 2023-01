É comum no início de todo ano novo criar uma lista para os próximos 365 dias. Emagrecer, juntar dinheiro, focar nos estudos e praticar atividade física regularmente estão entre as resoluções que desejamos implementar.

Sabemos, no entanto, o quanto é difícil manter a disciplina para conquistar os objetivos traçados. Muitas pessoas, inclusive, desistem em poucas semanas. É o caso de Thalita Souza, que adiou para 2023 os “compromissos” listados e que acabaram não saindo do papel no ano passado.

“Eu até começo muito bem, mas depois vou desanimando. Sei que preciso ter disciplina e priorizar o que quero, que no meu caso é emagrecer e ficar firme na academia. Mas tem dia que dá muita preguiça e acabo largando para lá”, reconhece a vendedora.

Para a profissional de Educação Física Laís Alves, o segredo é ter disciplina. “Geralmente as pessoas não conseguem atingir a meta de ficarem firmes na academia porque começam com muito ‘sangue nos olhos’, querendo treinar todos os dias, ter resultados rápidos. Quando não acontece [o resultado imediato] se frustram, pois o exercício físico e a alimentação precisam andar juntos e de forma disciplinada”, indica. “O que as pessoas precisam colocar na cabeça é que exercício físico é um remédio, que é para a vida, um compromisso que se deve assumir para se ter mais saúde”, completa Laís.

Associado à atividade física, emagrecer também figura entre os principais pontos desejados para o ano. A nutricionista Nathalia Queiroz explica que o primeiro passo é querer, verdadeiramente, mudar os hábitos e, em paralelo, traçar metas atingíveis. Este processo, no entanto, deve contar com a orientação de especialistas no assunto, segundo Nathalia.

“Primeiro, é importante ter o acompanhamento profissional para entender o seu processo, a sua fome, a ansiedade, o sono, a ingestão de água. Emagrecer tem relação com como você lida com a comida, então é preciso analisar todas as particularidades do indivíduo, entender os gatilhos e a rotina. Depois é importante ter planejamento e organização, como criar um cardápio semanal com as frutas e legumes, por exemplo, que serão utilizados durante a semana”, indica a nutricionista.

Nathalia Queiroz ressalta a necessidade de se estabelecer objetivos tangíveis e, assim, evitar frustrações. “Ter metas impossíveis não vai ajudar. É importante compreender que existe um caminho para ser trilhado, um dia de cada vez. A gente quer emagrecer 15 kg da noite para o dia, e muitas vezes procuramos atalhos, como chás emagrecedores, aplicativos que prometem muito e não respeitam a individualidade e até mesmo os influencers que podem não ter embasamento técnico. Tenha consciência de que o nosso corpo não engorda da noite para o dia, são muitas atitudes que vão contribuir para o aumento do peso e é preciso de se responsabilizar”, defende a nutricionista.

A psicóloga Josiane Cirino segue tese semelhante. “Sou favorável a prática de criar metas, pois é importante ter objetivo, focar em algo, ter propósito e, para isso, essa é uma ferramenta muito boa. Mas precisam ter a possibilidade de alcance, ainda que sejam para longo prazo, devem ter estratégias. Ela dá oportunidade para o indivíduo entender onde está, aonde quer chegar e o que precisa fazer para isso. O que não é interessante, é criar uma meta inalcançável ou criar uma para daqui a 10 anos e ficar se cobrando”, esclarece.

Estratégia

A psicóloga apresenta a estratégia da meta smart (inteligente), que consiste em definir quanto tempo para cumprimento; quais ferramentas; o que vai precisar; por que ela é importante para você.

“Muitas vezes também não se cumpre por não avaliar anteriormente se ela é mesmo importante, com isso, a pessoa começa muito bem e vai desistindo. Sem foco e dedicação, não conseguirá cumprir mesmo. Para ser cumprida, a meta precisa ser acompanhada, traçada e medida. Você define como nesse método smart, se será medida mensalmente, semanalmente ou trimestralmente, avaliando o que deu certo e errado, traçando novas estratégias. Além disso, é importante ter clareza que algumas coisas não estão sob nosso controle e que, dependendo do objetivo traçado, podemos não ter sucesso em função disso”, finaliza a psicóloga.

Foto: arquivo pessoal