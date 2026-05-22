Governo do RJ abre mais de 3,7 mil vagas gratuitas para cursos técnicos, graduação e especializações pela Faetec

O Governo do Estado do Rio de Janeiro abriu, nesta sexta-feira (22/05), as inscrições para o novo processo seletivo da Faetec. Ao todo, estão sendo oferecidas 3.749 vagas gratuitas para cursos técnicos, graduação tecnológica, especializações e Educação de Jovens e Adultos (EJA), ampliando o acesso à qualificação profissional e ao ensino público em diferentes regiões do estado. As inscrições seguem até o dia 14 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

A maior parte das oportunidades é destinada aos cursos técnicos, com 3.016 vagas disponíveis. Podem participar estudantes matriculados a partir do 2º ano do Ensino Médio, além de candidatos que já tenham concluído os estudos. A seleção será realizada por sorteio público, marcado para o dia 4 de julho.

Os cursos técnicos em Teatro e Instrumento Musical, que somam 65 vagas, terão processo seletivo com Teste de Habilidades Específicas (THE).

Na área da saúde, a Faetec também vai oferecer 70 vagas para os cursos de especialização técnica de nível médio em Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho. Para concorrer, é necessário ter concluído o curso técnico em Enfermagem. A seleção será feita por meio de prova.

Outras 60 vagas serão destinadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade voltada para quem deseja retomar os estudos e concluir a formação escolar.

Seleção também contempla ensino superior

O processo seletivo inclui ainda 538 vagas para cursos superiores de tecnologia oferecidos pelos Institutos Superiores de Educação e pelas Faculdades de Educação Tecnológica da rede Faetec. Os candidatos farão prova objetiva no dia 5 de julho.

As taxas de inscrição variam de acordo com a modalidade escolhida. Para vestibular, especializações e cursos técnicos em Teatro e Instrumento Musical, o valor é de R$ 58. Já para os demais cursos técnicos, a taxa é de R$ 20.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da seleção no link https://portal.coseac.uff.br/faetec-2026-2-inscricoes/. No portal, os candidatos podem acessar os editais completos com informações sobre cursos, calendário, provas, documentação e critérios de participação.