O vereador de Volta Redonda Betinho Albertassi (UB) solicitou à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que seja instalado um polo do projeto ‘Café do Trabalhador’ no bairro Retiro, em Volta Redonda. O projeto, que visa facilitar o acesso à primeira refeição do dia e reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população, oferta de segunda a sexta-feira, a partir das 6h, 500 kits compostos por café ou café com leite, pão com manteiga e uma fruta.

Na região há polos do ‘Café do Trabalhador’ em Barra Mansa e Angra dos Reis. Não há exigências para a retirada do kit e cada cidadão pode pegar dois por vez. Os produtos do café da manhã são fornecidos por uma empresa terceirizada contratada pelo Governo do Estado.

“Volta Redonda não pode ficar de fora desse importante projeto estadual. O bairro Retiro é um dos principais do município e concentra grande quantidade de trabalhadores. Muitas pessoas, infelizmente, não tem oportunidade de se alimentar adequadamente com o café da manhã. Estou confiante de que iremos conseguir que a solicitação seja atendida pelo governador Claudio Castro”.

O café da manhã não é considerado a refeição mais importante do dia à toa. O hábito de consumi-lo auxilia na manutenção do bom humor, da atenção e da concentração, melhorando o desempenho no trabalho. A refeição também colabora na aceleração do organismo e na perda de gordura, evitando picos de fome durante o dia.

