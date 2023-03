A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quarta-feira (dia 15) a Operação Baragnose com o propósito de desarticular organização criminosa acusada de fraudar licitações no Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS), em Nova Friburgo/RJ.

A investigação demonstrou que houve fraude nas contratações de fornecimento das refeições servidas no hospital. Por meio de um esquema ilícito estruturado dentro da prefeitura de Nova Friburgo/RJ, foram forjadas justificativas falsas para a dispensa de licitação, com o intuito de realizar sempre a contratação dos mesmos empresários que faziam parte do conluio criminoso.

Participaram da deflagração 57 policiais federais, que cumpriram três mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, dez em Nova Friburgo/RJ e um em Duas Barras/RJ. A ação também contou com a participação de oito auditores fiscais da Receita Federal. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Nova Friburgo/RJ, a pedido do MPF em Nova Friburgo.