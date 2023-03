Policiais militares do 37º BPM (Resende), com base em relatos passados pelo Disque Denúncia, prenderam, na tarde desta segunda-feira (dia 27), em Resende, um homem de 23 anos, ligado a facção Comando Vermelho (CV),

Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre 40 marca Taurus com numeração suprimida e municiada com 23 munições intactas de mesmo calibre e uma pistola calibre 9 mm marca Ramom, também com numeração suprimida e municiada com 29 munições intactas de mesmo calibre. Além disso, os agentes apreenderam dois carregadores calibre 40, dois carregadores calibre 9 mm, quantia de R$ 2.634,60 em espécie, 52 pedras de crack de R$10, 29 trouxinhas maconha de R$10, 06 Skank de R$ 20, 16 Skank de R$ 50, 49 pinos cocaína devR$5, 184 pinos cocaína de R$20, 72 trouxinhas de maconha de R$ 20, 25 maconha tambor, 24 trouxinhas maconha de R$50, um cinto com porta carregador, um coldre e um celular bloqueado.

Ele foi levado para a 89ª DP em Resende e vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e associação. As drogas apreendidas seriam para o comércio ilegal de entorpecentes na região.

Foto: PM