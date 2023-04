O município de Valença segue ampliando as oportunidades de capacitação para o mercado de trabalho. E nesta quarta-feira (dia 5), a Secretaria de Assistência Social do município realizou uma aula inaugural do Curso de Cuidador de Idosos, que tem como objetivo atender a uma demanda importante no município

Segundo dados divulgados pelo IBGE, cerca de 19% da população de Valença possui idade acima de 60 anos, e com isso, parte deste percentual requer cuidados especiais. E buscando qualificar essa mão de obra e ainda oferecer oportunidades para mulheres que em algum momento passaram por situação de vulnerabilidade, a Assistência Social do município destinou a primeira turma de forma exclusiva para mulheres cadastradas no CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher.

O curso terá certificado, duração de quatro meses, com 84 horas de duração, sendo 22 delas destinadas para a realização de aulas práticas, com vivência em hospitais, contato com grupo de idosos e realização de capacitação fora da cidade.

Para o secretário de Assistência Social, Rafael Tavares, é muito importante que o governo municipal siga criando ações com base nas carências da cidade, e ainda aproveitando as ferramentas oferecidas pelo CEAM para oportunizar mulheres que antes não eram assistidas pelo poder público.

“Essa capacitação de cuidadores é um projeto muito especial para nós, pois equilibra duas questões importantes e atuais para Valença. Uma delas é a oportunidade de empoderar as mulheres do CEAM, a entrarem no mercado de trabalho, com um conhecimento específico. A atenção e a qualificação cria uma profissional mais preparada, além de utilizarem esses aprendizados dentro da própria casa. E outra questão é que Valença é uma cidade mais envelhecida na questão populacional, não podemos fechar os olhos para o fato de que muitos destes idosos precisam de um acompanhamento profissional para ter mais qualidade de vida”, destacou o secretário, que ainda complementou.

“Esse nosso direcionamento será ampliado já segundo semestre e tenho certeza que será um marco na assistência social de Valença. Estamos utilizando a própria estrutura da secretaria para capacitar as mulheres e levaremos o curso para as unidades do CRAS nos distritos, chegando a certificar até 100 mulheres em nossa cidade”, finalizou Rafael Tavares.

Foto: Divulgação