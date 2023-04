Na manhã desta terça-feira (dia 25), durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, Dom Luiz Henrique, Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, foi eleito como secretário do Leste 1. A eleição aconteceu em Aparecida (SP).

Os Bispos do Estado do Rio de Janeiro também elegeram o presidente e vice-presidente. Dom Gilson Andrade da Silva, Bispo de Nova Iguaçu, será o novo presidente do Regional e Dom Gregório Paixão, Bispo de Petrópolis, como vice-presidente.

Mandado

A nova presidência terá a missão de coordenar e animar a vida pastoral da Igreja Católica no Estado do Rio de Janeiro no próximo quadriênio (2023-2027).

Conheça o Regional Leste 1

O Regional Leste 1 é uma representação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no Estado do Rio de Janeiro. É composto por (Arce) Bispos de onze circunscrições eclesiásticas fluminenses que estão divididas em duas províncias. Integram a Província Eclesiástica de São Sebastião do Rio de Janeiro a Arquidiocese que a nomeia, mais as dioceses de Barra do Piraí – Volta Redonda, Duque de Caxias, Itaguaí, Nova Iguaçu e Valença. Já a Província Eclesiástica de Niterói é composta pela Arquidiocese de Niterói, as dioceses de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo e Petrópolis e a Administração Apostólica Pessoal de São João Maria Vianney. Diversas pastorais, movimentos, organismos e institutos estão integradas ao Regional por meio das Comissões Episcopais Pastorais.

Foto: divulgação