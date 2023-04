O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) está em Brasília para uma série de reuniões para tratar de assuntos de interesse do Estado do Rio de Janeiro. A Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, foi pauta principal no primeiro dia de encontros, nessa segunda-feira (dia 24), que rendeu boa notícia para o Sul Fluminense. O diretor Geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Fabrício Galvão, anunciou contratação de R$ 2,7 milhões em obras emergenciais na rodovia, que liga a BR-393 (Lúcio Meira) a BR-116 (Presidente Dutra).

“A manutenção da Rodovia do Contorno é uma luta antiga nos nossos mandatos no legislativo. Aproveitamos o encontro com o diretor do DNIT para registrar que em apenas cinco anos de uso a pavimentação está em péssimo estado, provocando muitos acidentes, inclusive com mortes. E saímos da reunião com uma grande notícia. O DNIT fez um contrato emergencial com a LCM, empresa mineira de pavimentação, para fazer a manutenção nos pontos críticos do pavimento na rodovia”, contou Jari.

O parlamentar ressaltou que solicitou ainda a implantação de serviço de conservação da estrada, visando a roçada das margens e manutenção das sinalizações verticais e horizontais para a prevenção de acidentes.

A Rodovia do Contorno também foi assunto em encontro com a assessora Parlamentar da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Camila Burgardt. Desta vez, o deputado Jari propôs que a rodovia seja incluída no atual contrato de concessão da BR-393 ou no próximo edital para nova concessão da BR-393.

“A Rodovia do Contorno está no mapa das Rodovias Federais, inclusive com recente decisão judicial colocando-a sob responsabilidade do DNIT. A definição da gestão da rodovia é importante não só para os moradores do entorno da estrada, mas de toda região, pois a via retira os caminhões do centro da cidade, facilita o fluxo de veículos e garante mais segurança para motoristas e a população”, falou Jari.

Na ANTT, o deputado também pediu intervenção no Km 284 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), acesso ao bairro Jardim Amália II, onde a sinalização é precária, o que vêm ocasionando acidentes.

Saneamento em pauta

Ainda na segunda-feira, dia 24, o deputado Jari esteve com o secretário Nacional de Saneamento Ambiental, Leonardo Picciani, quando tratou de um dos principais desafios do setor que é a universalização do saneamento, com meta de 99% da população com acesso à água e 90% com acesso a coleta e tratamento de esgotamento sanitário até 2033, segundo o Marco Legal do Saneamento.

“Como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), também falei sobre os desafios do nosso estado, incluindo as questões levantadas na audiência pública que fizemos com a população e as concessionárias para discutir melhorias no serviço. Muito importante esse diálogo em diferentes instâncias para garantir políticas públicas que atendam de fato à população”, falou Jari.

Mais um dia de reuniões

O deputado segue em Brasília nesta terça-feira, dia 25, e pela manhã esteve com a coordenadora Geral de Estratégia da Educação Básica, Tereza Farias, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação para conversar sobre o Novo Ensino Médio.

“O objetivo da conversa foi saber qual a posição atual do ministério em relação ao Novo Ensino Médio para levar informações atualizadas para a audiência pública sobre o tema, que vamos fazer na próxima quinta-feira, dia 27, no Instituto de Educação Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Também queremos que um representante do Ministério da Educação participe do debate para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o assunto”, afirmou Jari.

O parlamentar ainda vai encontrar com o presidente do Brasil em exercício, Geraldo Alckmin; com o deputado federal Bandeira de Mello, para levar a reivindicação dos servidores das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro, UERJ e UENF, sobre a aprovação da lei que garante aos respectivos servidores auxilio educação e auxilio saúde; e também com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio Luiz França Gomes, para tratar da construção do Aeroporto do Vale do Aço, no bairro Roma II, em Volta Redonda.

