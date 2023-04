Uma mulher de 31 anos ficou ferida após capotar com o carro na noite de sexta-feira (dia 28), na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O acidente aconteceu no momento em que a condutora fazia o retorno da entrada de Bulhões, na altura do km 299.

Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da pista de rolamento com as rodas do lado direito, passando pela grama. Neste momento, a motorista perdeu o controle do veículo, que girou na pista e capotou.

A mulher, unica ocupante do carro, foi socorrida pela equipe de resgate médico da CCR para o Hospital de Emergência de Resende com ferimentos no braço e dores no ombro. O automóvel foi removido para o pátio da PRF.

Foto: Divulgação/PRF