No último sábado (dia 13), 35 alunos do Clube FOA participaram do Circuito Sul Fluminense de Natação, evento que reuniu nadadores de diversas faixas etárias no Sesc de Barra Mansa. Os competidores da FOA, com idades entre 11 e 63 anos, se destacaram na competição, em 1º, 2º e 3º lugares no ranking geral. Eles foram acompanhados pela responsável do Clube FOA, Patrícia Cortêz, e pelo professor da modalidade, Thiago Nogueira.

O campeonato foi dividido em duas etapas, sendo elas o Festival e a Competição. O Festival foi uma oportunidade para os nadadores menos experientes mostrarem seu potencial e ganharem experiência em competições. Nessa etapa, todos os alunos do Clube FOA que participaram conquistaram medalhas, o que ressalta o talento e a dedicação desses atletas em ascensão.

“É muito importante que os alunos participem em eventos desse tipo, pois introduz os alunos ao meio competitivo, além de promover a socialização com outros atletas, estimulando a prática do esporte e, consequentemente, uma melhora na qualidade de vida, bem-estar físico e mental”, destacou o professor Thiago.

Já na etapa de Competição, os alunos do Clube FOA mostraram sua determinação e habilidades, garantindo posições de destaque. Com um desempenho exemplar, os nadadores do Clube FOA conquistaram o pódio, consolidando sua presença entre os melhores competidores da região.

Clube FOA

Essa foi também uma importante oportunidade para apresentar uma das atividades promovidas pelo Clube FOA, com aulas no Campus Universitário Olezio Galotti, do UniFOA, em Três Poços, para as comunidades interna e externa.

O Clube FOA foi criado em 2003 com o objetivo de minimizar o tempo ocioso dos alunos, por meio de exercícios físicos orientados e espaço de lazer, além de contemplar funcionários e professores com esses benefícios.

A infraestrutura inclui quadras poliesportivas, pista de atletismo, piscina, salas de dança, lutas e de musculação, com equipamentos modernos e profissionais qualificados. Com esse objetivo, o Clube FOA consegue promover saúde a todos.

Os interessados podem acessar o site https://sites.unifoa.edu.br/clubefoa/ ou entrar em contato pelo telefone (24) 3340-8392.

Foto: divulgação