Sine de Barra do Piraí divulga vagas de emprego; veja as oportunidades

SINE de Barra do Piraí divulga vagas de emprego

A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), divulgou um novo quadro de vagas de trabalho disponíveis entre os dias 20 e 22 de abril.

As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, com opções como pedreiro, auxiliar de limpeza, vendedor, operador de caixa e até funções especializadas, como médico neurologista e terapeuta ocupacional.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao SINE, localizado na Travessa Assumpção, 45, no Centro, ao lado da Prefeitura. O atendimento ao público acontece das 8h30 às 16h30.

Para realizar o cadastro ou se candidatar a uma das vagas, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, conectando profissionais às empresas que estão com processos seletivos abertos no município.

Vagas disponíveis:

Pedreiro

Servente de obras

Açougueiro

Designer gráfico

Editor de vídeos

Médico neurologista

Casal de caseiros

Auxiliar de cozinha

Atendente de loja

Auxiliar técnico

Auxiliar de limpeza

Terapeuta ocupacional (com CREFITO)

Professor de Educação Física

Vendedor

Operador de caixa

Cozinheiro